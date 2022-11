Wohnungsbau in Düsseldorf : Pläne für neues Quartier an der Hansaallee wurden überarbeitet

Düsseldorf An der Hansaallee soll ein neues Quartier entstehen. Die Bezirksvertretung 4 wollte jetzt von der Verwaltung wissen, warum das Hochhaus höher als zuvor geplant werden soll und vor Ort keine Schule mehr notwendig ist.

Die Verwaltung hat in der Bezirksvertretung 4 das überarbeitete Konzept für das geplante Quartier an der Hansaallee/Schwalmstraße vorgestellt. Der Bebauungsplan-Vorentwurf fand zwar nach der Anhörung eine Mehrheit im Gremium (elfmal ja, eine Enthaltung, viermal nein), doch der Ausschuss für Wohnungswesen und Modernisierung (Vorberatung, 28. November) und der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung (Entscheidung, 30. November) werden für einen Beschluss noch Fragen mit der Stadt zu klären haben.

Vor allem geht es um zwei Punkte, die die Bezirkspolitiker aufhorchen ließen: Warum wird von der Verwaltung nun ein Hochhaus mit 14 statt zuvor neun geplanten Geschossen vorgeschlagen und warum ist eine Schule am Standort nicht weiter erforderlich? Beim Hochhaus argumentiert die Stadt, dass mehr Geschosse einer „effizienten Nutzung des Baufelds und der neuerlichen Bereitstellung von gewerblichen Flächen an zentraler Lage im Stadtbezirk 4 – auf einem vormals rein gewerblich geprägten Areal – dienen“. Die Errichtung des Hochpunktes, der deutlich unter der 60-Meter- Marke bleiben soll, stelle einen städtebaulichen Akzent an der verkehrsbelebten Ecke Hansaallee/Brüsseler Straße dar, der den Auftakt des neuen Quartiers markiere. Gleichzeitig sei er überwiegend für gewerbliche, schalltechnisch unsensiblere Nutzungen wie etwa Büros vorgesehen und schirme den Verkehrslärm der Brüsseler Straße in Richtung des neu geplanten Wohngebietes ab. Ebenfalls werde eine schallschützende Funktion gegenüber der bestehenden Bebauung im Umfeld angenommen. Ursprünglich war das Hochhaus übrigens an der Hansaallee eingeplant, dies wurde somit überdacht.