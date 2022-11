Polizei Düsseldorf : Mehrere Taschendiebe bei Kontrollen festgenommen

Düsseldorf An mehreren Stellen der Stadt hat die Düsseldorfer Polizei Schwerpunktkontrollen durchgeführt, um Taschendieben auf die Spur zu kommen. Es gab mehrere Festnahmen.

Rund 50 Beamte der Düsseldorfer Polizei waren am Mittwoch an verschiedenen Stellen der Stadt gegen Taschendiebe und andere Kriminelle im Einsatz. Ein Grund dafür war das erhöhte Besucheraufkommen wegen der Gesundheitsmesse Medica. Ihren Schwerpunkt hatten die offenen und verdeckten Maßnahmen im Bereich der Messe, in der Stadtmitte sowie in den wichtigen Verbindungen des Nahverkehrs.