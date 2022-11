Kleinkunsttheater Takelgarn : Rosis größte Hits und die Tücken des BGB

Kabarettist Matthias Reuter. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Friedrichstadt Musik und gute Laune verspricht das aktuelle Programm des Düsseldorfer Kleinkunsttheaters Takelgarn. Seit über 40 Jahren ist die kleine Bühne an der Philipp-Reis-Straße Treffpunkt für Kleinkunstfans.

„Kleinkunst braucht Publikum“, sagt Helge Neuber. Darum mussten der Theaterleiter des Takelgarn und sein Team in den letzten beiden Jahren kämpfen. Es waren turbulente Zeiten, die das Takelgarn mit viel Engagement und Unterstützung durch treue Fans der kleinen Bühne auf der Philipp-Reis-Straße 10 erlebt hat. Zwischenzeitlich war sogar die Galopprennbahn Grafenberg ein Außenposten der Kleinkünstler. Inzwischen sind sie wieder in ihrem Domizil in der Friedrichstadt und haben ein volles Programm auf die Beine gestellt.

Für den 18. November und 8. Dezember (Beginn jeweils 19:30 Uhr) hat sich Sabine Wiegand angekündigt. Sie spielt als die Kultblondine Dat Rosi ihre „Greatest Hits“, Lachmuskelkater inklusive. Kabarettist Justus Krux geht am 19. November ab 19.30 Uhr so wichtigen Fragen auf den Grund wie: Was bedeutet die Abkürzung BGB bei Whats-App? Gibt es einen Unterschied zwischen Verträge auslegen und Teppich auslegen? In seinem aktuellen Programm „Kommste noch auf nen Kaffee mit hoch?“ präsentiert „Anwalts Liebling“ seinem Publikum „Jura light“.

Der 24. November steht ganz im Zeichen von „Spottwichteln“. Matthias Reuter nimmt sich der Hassliebe für eine Tradition an, die alle Jahre wieder vor große Herausforderungen stellt. Im Takelgarn spielt er die Vorpremiere des gleichnamigen Programms ab 19.30 Uhr. Und weil Weihnachten schon am Horizont dräut, laden Horst Fyrguth und Sören Leyers am 25. November zum „etwas anderen Adventssingen“ ein. Beginn: 19:30 Uhr.