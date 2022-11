Interview mit Ulrich Matthes : „Ob jemand noch Fotos von damals hat?“

Der Schauspieler Ulrich Matthes. Foto: dpa/Georg Wendt

Interview Düsseldorf Im Robert-Schumann-Saal ist am 20. November der Schauspieler Ulrich Matthes zu erleben. In Düsseldorf begann seine Karriere. Ein Gespräch über seine Zeit am Schauspielhaus, über Sylt und das Licht von Los Angeles.