Stadtteilerneuerung in Düsseldorf Lebensqualität soll gesteigert werden

Zum Handlungsfeld Grün- und öffentlicher Raum gehört das größte und mit mehr als fünf Millionen Euro teuerste Projekt: eine neue Verbindung in den Aaper Wald. Diese soll über die Straße Rather Broich und den Schützenplatz Rath, die U72-Strecke querend, in den Aaper Wald verlaufen. Bislang ist in diesem Bereich kein direkter Zugang in den Wald vorhanden, sodass die Bürger lange Umwege von bis zu zwei Kilometern in Kauf nehmen müssen, um dorthin zu gelangen.