Invision aus Düsseldorf „Unser Aktienkurs ist Mist, aber das ist mir egal“

Wie geht es dem Chef einer Firma, die tiefrote Zahlen schreibt und deren Börsenkurs steil abwärts geht? Invision-Vorstand Peter Bollenbeck wirkt an diesem Donnerstagmittag so, als würde ihm das alles nichts ausmachen. Der Absturz der Aktie von knapp 30 auf unter zehn Euro in weniger als einem Jahr? „Mist, aber für uns egal.“ Die vier Millionen Euro Verlust im gerade veröffentlichten Geschäftsbericht? „So geplant.“