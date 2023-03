Verkehrschaos in Düsseldorf-Oberbilk? Stadt saniert und sperrt die Kölner Straße

Die Kölner Straße gehört zu den wichtigsten Verkehrsachsen in Oberbilk. Seit rund einem Jahr schon stehen aber an verschiedenen Stellen Baken auf der Straße, mit denen in der Fahrbahnmitte einzelne Schäden im Pflasterstreifen beziehungsweise auf den Plattenflächen gesichert werden. Laut Stadt befand und befindet sich die Kölner Straße trotz der Baken insgesamt jedoch in einem verkehrssicheren Zustand. „Sie wird – wie alle öffentlichen Verkehrsflächen – regelmäßig von geschultem Personal kontrolliert, um Schäden zu erkennen und gegebenenfalls erforderliche Instandsetzungen zur Gewährleistung eines verkehrssichren Zustands einleiten zu können“, sagte ein Stadtsprecher bereist im Januar.