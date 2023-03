Kampagne in Düsseldorf vorgestellt Caritas setzt sich ein für „Klimaschutz, der allen nutzt“

Mitglieder der Caritas fordern eine sozial gerechtere Klimapolitik. Der Wohlfahrtsverband rückt die globale Erwärmung mit einer neuen Kampagne in den Fokus. Frank Johannes Hensel, Kölner Diözesan-Caritasdirektor, stellte diese am Donnerstag in den Räumen des Sozialkaufhauses „Wertvoll“ in Wersten vor. Das Motto der bundesweiten Kampagne lautet „Für Klimaschutz, der allen nutzt“.