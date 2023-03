Roman von Anrea Giovenes im Heine Haus präsentiert Ein Palazzo mitten im Dorf

Auch der 1904 in Neapel geborene, 1995 dort verstorbene Autor hatte große Schwierigkeiten, einen Verlag fürs Original zu finden. Schließlich veröffentlichte er den zweiten Band auf eigene Kosten mit 999 Exemplaren. Eins davon fiel einem umtriebigen Schwedisch-Dozenten der Universität Neapel in die Hände. Dieser von der Lektüre begeisterte und in der schwedischen Presse vernetzte Edvard Gummerus schlug Giovene einfach für den Nobelpreis vor. In Stockholm erschien prompt ein großer Artikel mit der reißerischen Überschrift: „Don Andrea. Eine literarische Entdeckung von Weltrang?“ Sofort rissen sich die Verlage in Italien darum, das Werk zu veröffentlichen. Es folgten die ersten Übersetzungen in skandinavische Sprachen.