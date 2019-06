Industrie-Club Düsseldorf : Wechsel beim Industrie-Club

Düsseldorf Dirk Grolman folgt als Vorstandsvorsitzender auf Joachim Scheele.

(RP) Der langjährige Vorsitzende des Vorstands des Industrie-Clubs Düsseldorf, Joachim F. Scheele (76), ist nach zwölf Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl angetreten. Scheele habe in seiner Amtszeit vieles bewegt, erklärte der Industrie-Club in einer Mitteilung. Nicht nur die Räume des Industrie-Clubs seien umfänglich renoviert worden, „auch das Miteinander, die Mitgliederstruktur und das Programm hat er durch seine persönliche Note weiterentwickelt“. Der „hochgeschätzte Modernisierer des Clubs“ scheide nun auf eigenen Wunsch aus. Ebenfalls nicht mehr zur Wahl traten an Eduard H. Dörrenberg, Ulrich Grillo und Stefan Hamelmann.