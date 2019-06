Freiluftevent : Im Endspurt für das Lichterfest

Benrath Yvonne Bonn ist bei der Stiftung Schloss und Park Benrath das ganze Jahr über damit beschäftigt, das spektakuläre Freiluftkonzert zu organisieren. Dieses Jahr soll das Schloss auch von innen erleuchtet sein.

Wenn am Samstag, 13. Juli, im Schlosspark Benrath zehntausend Besucher zum Lichterfest in den Schlosspark Benrath strömen, dann hat Yvonne Bonn keine ruhige Minute. Sie schaut, ob all das, was sie mit dem Team der Stiftung geplant hat, funktioniert. Und sie denkt auch schon daran, was man im nächsten Jahr besser machen kann. „Nach dem Lichterfest ist vor dem Lichterfest“, sagt die 31-jährige ausgebildete Musikerin. Vor drei Jahren ist sie als Mitarbeiterin zu der Stiftung Schloss und Park Benrath gekommen, um das kulturelle Highlight zu organisieren.