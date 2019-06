Schulbau : Rückert ist bald fit für die Zukunft

Rath Das Gymnasium soll neue Räume und einen neuen Haupteingang erhalten.

Bedenken der Bezirkspolitiker gibt es bei den Planungen lediglich zu den Stellplätzen. Bislang existieren an der Schule 56 Parkplätze, nach der Sanierung werden es 73 sein. Diese Zahl halten die Politiker aber noch für zu gering, zumal das Gebäude in den Abendstunden von Sportvereinen und dem Abendgymnasium gleichzeitig genutzt wird. Sie wollen deshalb, dass nach weiteren Flächen für Parkplätze im Umfeld der Schule gesucht wird.

Die zwei Jahre dauernden Bauarbeiten sollen noch in diesem Jahr starten. In dieser Zeit wird der Schulbetrieb in Container mit Fachräumen und einer Mensa verlagert, die auf einem ehemaligen Sportplatz an der St.-Franziskus-Straße aufgestellt werden. Die zweigeschossige Anlage bietet insgesamt Platz für 1019 Schüler und wurde ebenfalls einstimmig von den Politikern bewilligt. Nach der Sanierung der Schule kann das Areal dann wieder uneingeschränkt als Sportplatz genutzt werden.