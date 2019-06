Familienpolitik in Düsseldorf : Sieben Spielplätze werden saniert

Düsseldorf Insgesamt mehr als 1,5 Millionen Euro stehen aus dem Haushalt zur Erneuerung der Spielplätze zur Verfügung. Ein guter Anfang.

Für die Sanierungsarbeiten auf den Kinderspielplätzen stehen aus dem Haushaltsjahr 2019 zusätzlich 250.000 Euro zur Verfügung. Mit diesen Mitteln sollen die Arbeiten auf den Kinderspielplätzen Edisonplatz, an der Henri-Dunant-Straße und an der Gutenbergstraße voraussichtlich dieses Jahr umgesetzt werden. Auf dem Spielplatz am Edisonplatz in Flingern soll eine Spielskulptur erneuert werden. Der Kinderspielplatz an der Henri-Dunant-Straße in Lohhausen wird seit dem letzten Umbau im Jahr 1991 komplett saniert, ebenso der Spielplatz an der Gutenbergstraße in Grafenberg.