Patentanwälte Düsseldorf : 65 Jahre Schutz von Patenten

Düsseldorf Die Patentanwälte Cohausz & Florack feierten ihr Jubiläum.

(oks) Die Patentanwaltskanzlei Cohausz & Florack feierte am Donnerstagabend, hoch über den Dächern Düsseldorfs, auf der Dachterrasse des Dreischeibenhauses ihr 65-jähriges Bestehen. „Gegründet wurde unsere Kanzlei 1954 von Werner Cohausz“, erklärt Gottfried Schüll, Partner in der Kanzlei. „Er war damals Leiter der Patentabteilung bei der Firma, die heute ThyssenKrupp ist.“ In der Tat lag der Schwerpunkt der Kanzlei in den ersten Jahrzehnten auf der Schwerindustrie. In den 1990er Jahren kam dann die Informations- und Telekommunikationstechnologie und ab dem Jahr 2000 die Chemie hinzu.