Gefahrguteinsatz am Dienstagabend an der Oerschbachstraße : Feuerwehren sichern ausgetretenes Gefahrgut

Auf dem Werksgelände von Henkel an der Oerschbachstraße kam es am Dienstagabend zu einem Gefahrguteinsatz. Foto: Patrick Schüller

Düsseldorf Bei einem Gefahrguteinsatz rückte am Dienstagabend die Berufsfeuerwehr der Stadt Düsseldorf mit 40 Einsatzkräften zur Lkw-Abfertigungsanlage der Firma Henkel an, um die Werksfeuerwehr zu unterstützen. An einem Lastwagen war ein Stoff ausgetreten. Verletzte gab es nicht.

Weiterleiten Drucken Von Andrea Röhrig