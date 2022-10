Angriff auf Mitzecher in Düsseldorf : Volltrunkener Messerstecher soll nach Haft in Therapie

Kurz nach der Tat wurde der Mann auf der Straße „In der Donk“ festgenommen und abgeführt. Foto: Patrick Schüller

Hassels Bei einem Streit in einer Wohnung in Hassels hat ein Mann auf drei Menschen eingestochen. Zur Tatzeit hatte der 42-Jährige offenbar drei Promille und konnte sich vor Gericht an nichts mehr erinnern. Nun soll er bald eine Therapie antreten.