Bestzeit für Wasserratten Düsseldorfs Freibadsaison startet am Samstag

Flingern · Die Wetterprognose ist gut, also startet das Allwetterbad Flingern am kommenden Samstag in die Freibadsaison. Ab 8 Uhr ist das Bad dann fürs Schwimmen unter freiem Himmel freigegeben. Nach und nach folgen weitere Freibäder.

30.04.2023, 14:07 Uhr

Das Allwetterbad Flingern ist bereit für den Besucherstrom. Am 6. Mai geht es los. Foto: Bädergesellschaft