Faire Preise für die Kunden Großer Ansturm auf das Sozialkaufhaus

Am Eröffnungsmorgen waren vor allem Spielsachen und Kleidung für Erwachsene heiß begehrt. So wie bei Erika Wienhusen, die mit ihrer Schwester und einigen Bekannten schon früh gekommen war, weil sie für ihren erwachsenen Sohn unter anderem einen Kapuzenpulli suchte. Sie ist früher immer in andere Stadtteile gefahren, um im Fairhaus einzukaufen, doch eine längere Erkrankung hat sie sehr geschwächt. Umso mehr freut sie sich, dass nun in Holthausen gleich bei ihr gegenüber eine Filiale eröffnet hat. Traurig war sie zunächst, dass in Holthausen zuletzt mit den Banken, einem Discounter und der Zeemann-Niederlassung vieles geschlossen hatte. Erika Wienhusen hängt an ihrem Stadtteil, ihrer Heimat, wie sie sagt, wo sie seit ihrer Geburt lebt, und jetzt gebe es ja das Fairhaus.