„Lasst uns entspannt sein, was Beziehungen angeht“ 39 Jahre alt und ungeküsst – wie Jana Crämer Singles Mut macht

So ist auch der Stil ihres kürzlich erschienenen Buches „Jana, 39, ungeküsst“ Mut machend. In dem Spiegel-Bestseller blickt sie auf Szenen aus ihrer Kindheit, ihrer Jugend und ihrem Erwachsenenleben zurück. Im Mai liest Crämer, die in Haltern am See in Nordrhein-Westfalen lebt, in der Buchhandlung Mayersche an der Königsallee. Dann wird es unter anderem um das Thema Single-Shaming gehen, das im Buch zur Sprache kommt.