Familien in Düsseldorf Ein neuer Anker für die Kinder im Viertel

Doch jetzt braucht das neue, seit Oktober geöffnete L-förmige Gebäude am Lichtenbroicher Weg keinen Vergleich mehr zu scheuen. Unter dem alten Namen „BlueRock“ wurde die Jugendfreizeiteinrichtung am Freitag offiziell eingeweiht. Auf zwei Etagen verteilen sich die Räumlichkeiten. Überall locken kleine Sitzecken mit bequemen Sofas und Sesseln zum Verweilen. Im Erdgeschoss schließt sich ein kleines Café an das einladende Wohnzimmer an. Nach den Sommerferien plant Leiterin Christiane Erkens, dort einen Elterntreff anzubieten. „Dazu möchten wir auch immer wieder Experten hinzuholen, die Vorträge über Themen wie Geburtshilfe oder Ernährung halten“, sagt Erkens.