Regelung ab April Frauen dürfen auch in Köln bald „oben ohne“ baden

Die Entscheidung aus der Domstadt könnte nun auch weitere Städte in NRW dazu bewegen ebenfalls nachzuziehen und die Regelung zu ändern. So heißt es beispielsweise aus der Pressestelle der Stadt Bonn, dass man sich aktuell in Gesprächen über die Haus- und Badeordnung in den städtischen Schwimmbädern befindet. Genauere Informationen gebe es jedoch momentan noch nicht, sagte ein Sprecherin der Stadt am Mittwoch auf Nachfrage.