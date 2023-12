Öffnungszeiten von Behörden, Bädern, Museen zwischen den Tagen in Leverkusen Schmökern und Schwimmen nach dem Fest

Die Hauptstelle der Stadtbibliothek ist vom 24. bis einschließlich 29. Dezember sowie an Silvester und Neujahr geschlossen. An den „Feiertagssamstagen“ am 23. und 30. Dezember ist wie üblich geöffnet. Der erste Öffnungstag im neuen Jahr ist der 2. Januar 2024 um 14 Uhr (nicht 10 Uhr). Die Zweigstellen in Opladen und Schlebusch bleiben über die Feiertage und in der Woche danach ebenfalls geschlossen. Sie öffnen am 7. Januar wieder.