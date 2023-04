Trauer um bekannten Kunstkenner Der Kunstsammler Dan Bronner ist gestorben

Dan Bronner liebte die Kunst. In seiner privaten Sammlung finden sich Werke weltberühmter Künstler wie Picasso. Er war auch ein großzügiger Mäzen. Sein Name ist auch mit der Sammlung Philara in Flingern verknüpft, Sohn Gil baute diese seit den 1990er-Jahren auf. Im Kunstpalast gibt es einen „Bronner-Saal“.