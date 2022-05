Umbau des Ludwig-Hammers-Platzes in Düsseldorf-Bilk : Merowingerstraße wird zweimal voll gesperrt

Düsseldorf Der Umbau des Ludwig-Hammers-Platzes in Düsseldorf-Bilk steht kurz vor dem Abschluss. Für die letzten Arbeiten muss die Merowingerstraße an zwei Wochenenden komplett gesperrt werden.

Die Bauarbeiten am Verkehrsknoten Ludwig-Hammers-Platz in Düsseldorf-Bilk sind im vollen Gange. Fußgänger, Rad- und Autofahrer erfahren dort seit einiger Zeit erhebliche Einschränkungen. Doch die Arbeiten sollen laut Stadt bald abgeschlossen sein. Zuvor kommt es aber noch zu einer doppelten Vollsperrung der Merowingerstraße.

Die Pflasterarbeiten des ersten Bauabschnittes am östlichen Gehweg sind laut Stadt bereits abgeschlossen. „Jetzt gehen die Bauarbeiter in den Endspurt“, heißt es in einer Mitteilung. Die zweispurige Fahrbahn der Merowingerstraße sowie die Einmündung der Brunnenstraße in Richtung Norden bekommen eine neue Fahrbahndecke aus lärmoptimiertem Asphalt. Für diese Arbeiten muss die Merowingerstraße stadteinwärts komplett gesperrt werden.

Die Vollsperrung beginnt am Samstag, 14. Mai, ab 5 Uhr, sodass die Arbeiten am Samstagmorgen beginnen können. Bis Sonntagnachmittag sollen sie abgeschlossen sein. Montagmorgen, 16. Mai, 5 Uhr, soll die Fahrbahn dann wieder freigegeben werden. Das kann am Wochenende zu Staus führen: Zu dem üblichen Andrang aus dem Umland in die Düsseldorfer Innenstadt am Samstag, kommt noch Kostenpflichtiger Inhalt der verkaufsoffene Sonntag hinzu.