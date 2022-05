Buchvorstellung in Düsseldorf : Toni Askitis will das Geheimnis um guten Wein lüften

Düsseldorf Der Sommelier hat sein erstes Buch „Wein ist unkompliziert geschrieben – und das war gar nicht so einfach, wie er zunächst dachte.

So kann das Werk „Wein ist unkompliziert“ (ISBN978-3-7459-0986-9) im Buchhandel bezogen werden. Askitis Ziel ist es, die dicken Mauern, die die Oldschool-Weinwelt errichtet hat, einzureißen und die unendliche Aromenvielfalt des Weins für jedermann zugänglich zu machen. Askitis, dessen Hobby es ist, Skateboard zu fahren, hat seine entspannte und lockere Lebensart auch in den Texten des Buches aufleben lassen. Es wird nicht doziert, sondern anhand einer Art FAQ-Liste (Frequently Asked Questions) sämtliche wichtigen Bereiche der Weinhertsellung, -verkostung und des -genusses abgearbeitet. „Ich habe mich an den meistgestellten Fragen in meinem ‚asktoni‘-Account in den sozialen Medien orientiert und die Antwoten dazu formuliert“, verät der Mann, der seine Liebe zu seiner Heimatstadt mit einem dicken Tattoo des Düsseldorfer Stadtwappens auf dem rechten Oberarm dokumentiert.