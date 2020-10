Polizei ermittelt in Düsseldorf-Benrath : Mann durch Messerstich schwer verletzt

Foto: Patrick Schüller 9 Bilder Mann durch Messerstich in Benrath schwer verletzt

Düsseldorf In Düsseldorf-Benrath ist es in der Nacht zu Donnerstag ein Mann durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Die Tat ereignete sich vor dem Bahnhof in Benrath. Die Polizei ermittelt.

Am späten Mittwochabend kam es auf der Heubesstraße, vor dem Bahnhof Benrath, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Ein Sprecher der Polizei bestätigte, dass eine Person durch einen Messerstich schwer verletzt wurde. Es wird wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt ermittelt. Der Verletzte wurde unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus transportiert. Der Tatort wurde durch die Beamten großflächig abgesperrt und Zeugen befragt.

Der Grund der Auseinandersetzung ist noch nicht bekannt, die Polizei ermittelt.Nähere Informationen wird die Polizei im Laufe des Tages bekannt geben.

