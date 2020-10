Festnahme in Düsseldorf : Polizei stoppt dreisten Paketdieb

Düsseldorf Mindestens acht Mal soll ein 23-Jähriger mit falschen Vollmachten Pakete ergaunert haben. Jetzt hat ihn die Polizei auf frischer Tat gefasst.

Die Ermittler verabredeten sich mit dem Paketdienst, kamen so dem Betrüger auf die Spur. Als der am Dienstagabend ein Paket in der Postfiliale an der Duisburger Straße abholen wollte, klickten stattdessen die Handschellen.