SEK-Einsatz im Düsseldorfer Süden : Streit unter Monteuren eskaliert

In Hassels überwältigte ein SEK einen 39-Jährigen, der seine Ex-Kollegen mit einem Messer bedroht haben soll. Foto: Gerhard Berger/Berger

Düsseldorf In der Wohnsiedlung an der Fürstenberger Straße ist am Montagmorgen ein Streit eskaliert. Ein 39-Jähriger soll unter anderem eine Gerichtsvollzieherin bedroht haben. Erst ein SEK brachte ihn aus der Wohnung.

In einer Firmenwohnung ist es am frühem Montagmorgen zu einem Streit unter den Bewohnern gekommen, den am Ende eine Spezialeinheit der Polizei auflösen musste.

Offenbar gehörte einer der Bewohner nicht mehr zum Unternehmen, wurde deshalb von seinen ehemaligen Kollegen mehrfach aufgefordert, auch die Unterkunft an der Fürstenberger Straße zu verlassen.

Gegen 8 Uhr am Morgen habe der 39-jährige Litauer aber stattdessen zu einem Messer gegriffen, die anderen Männer bedroht und sich innerhalb der Wohnung verschanzt. Auch eine Gerichtsvollzieherin, die offenbar für den Arbeitgeber die Zwangsräumung des Mannes erreichen sollte, wurde offenbar bedroht.