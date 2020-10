Mit geklauter EC-Karte Geld abgehoben : Düsseldorfer Polizei sucht Verdächtigen mit Foto

Düsseldorf Ein bislang unbekannter Mann hat an der Immermannstraße Geld mit einer abgefangenen EC-Karte abgehoben. Nun wendet sich die Polizei mit einem Foto des Verdächtigen an die Öffentlichkeit.

Ein bislang unbekannter Mann hat am 7. Juni um 0.10 Uhr mit einer auf dem Postweg abgefangenen EC-Karte und der dazugehörigen Geheimzahl an einem Automaten an der Immermannstraße abgehoben und so eine dreistellige Summe erbeutet haben. Die Polizei Düsseldorf wendet sich jetzt mit Fotos des Tatverdächtigen aus der Überwachungskamera an die Öffentlichkeit. Trotz „intensiver Fahndung“ sei dessen Identität noch ungeklärt. Eine Fahndung mit Bildern ist nur unter bestimmten Umständen erlaubt, die Veröffentlichung der Aufnahmen erfolgt daher häufig lange nach der Tat. Die Polizei erhofft sich Angaben zu der Person und im Idealfall auch zu ihrem Aufenthaltsort. Zeugen sollen sich beim Kriminalkommissariat 31 unter 0211 8700 melden. Foto: Polizei