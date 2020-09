Nettersheim Eine Palette Steine hat sich auf einer Baustelle in Nettersheim vom Kran gelöst und ist auf das Gerüst gefallen. Ein 55 Jahre alter Maurer wurde dabei schwer verletzt.

Ein 55-jähriger Maurer ist im Kreis Euskirchen acht Meter in die Tiefe gestürzt. Er kam am Samstag ins Krankenhaus. Er befinde sich nicht in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei in Euskirchen am Montag.