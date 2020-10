Überfallserie in Düsseldorf : Polizei nimmt mutmaßlichen Hotelräuber fest

Düsseldorf Die Serie von Überfällen auf Innenstadt Hotels scheint gestoppt: Die Polizei hat einen 21-Jährigen festgenommen, der seit Anfang Oktober sechs Portiers ausgeraubt haben soll.

Ein 21 Jahre alter Düsseldorfer hat die Überfälle auf sechs Hotels gestanden. Der Mann war am Samstagabend an der Mintropstraße von Zivilfahndern festgenommen worden. Er soll seit Anfang Oktober die Portiers verschiedener Hotels in der Innenstadt überfallen und dabei jeweils Bargeld erbeutet haben. Lediglich in einem Hotel an der Luisenstraße war der Räuber am Donnerstagabend an der Gegenwehr des Portiers gescheitert und ohne Beute geflüchtet.