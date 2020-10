Mehr Grün im Stadtteil : Stadt pflanzt drei neue Blumenwiesen in Garath

Stadt pflanzt drei neue Blumenwiesen in Garath

Garath Garath soll schöner und grüner werden. In den kommenden Wochen werden daher an drei Stellen im Stadtteil neue Blumenwiesen ausgebracht, die bereits im kommenden Jahr blühen sollen.

Im Rahmen des Projekts Garath 2.0 will die Stadt den Straßenraum verschönern und gleichzeitig ein Stück Natur m Düsseldorf er Süden schaffen. In diesen Tagen beginnen die Arbeiten, mit denen straßenbegleitenden Wiesen entlang der Frankfurter Straße zu bunten Blühflächen umgestaltet werden.

In drei Bauabschnitten wird dieses Ziel bis Anfang des Jahres 2021 erreicht: Der erste Abschnitt führt entlang der Frankfurter Straße von der Autobahnbrücke der A59 bis zur Einmündung der Stettiner Straße. Dabei muss zunächst das entlang der Strecke vorhandene Gehölz zurückgeschnitten werden. Im zweiten Abschnitt wird dann die in die Jahre gekommene Bodenbepflanzung entlang der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße ersetzt. Der Wiesenstreifen entsteht entlang der Straße Am Kapeller Feld vor dem Schloss Garath.