Cisco : „Düsseldorf ist optimal, um weltweit tätig zu sein“

Düsseldorf Das IT-Unternehmen Cisco setzt voll auf mobile Einsatz. Die Mitarbeiter können Arbeitszeit und -ort frei wählen.

Da denkt man doch, das Cisco keine großzügigen Raumangebote mehr benötigt. Falsch gedacht, denn Blickberndt weiß: „Menschen brauchen Menschen. Es braucht einen zentralen Ort, an dem wir uns treffen, mit dem wir uns identifizieren, an dem wir gemeinsam, in Teams und mit Kunden an Projekten arbeiten können.“ So entwickelte Cisco so etwas wie einen „internen Co-Working Space“ – eine offen gestaltete Bürolandschaft, in der Mitarbeiter, Kunden und Partner jederzeit alleine oder gemeinsam arbeiten können.