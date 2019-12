Moderne Arbeitswelten : Bei Arag wird jetzt „agil“ gearbeitet

Düsseldorf Die 17. und 18. Etage des Arag Towers bieten den Mitarbeitern jetzt eine Kletterwand und die Möglichkeit zum Golfspielen.

Dass die Arbeitswelt sich permanent verändert und Arbeitgeber wie Arbeitnehmer vor neue Herausforderungen stellt, hat beim Düsseldorfer Versicherungskonzern Arag schon vor einiger Zeit dazu geführt, neue Konzepte zu entwickeln. So wurde die Zukunftsinitiative „einfachmalanders“ ins Leben gerufen. Mit Veranstaltungen und Workshops wie sogenannten „Digi Lunchs“ oder „After Work Inspirations“ sollen die Mitarbeiter nicht nur motiviert werden, den digitalen Wandel selbst mitzugestalten, sie können einander auch abteilungsübergreifend kennenlernen, netzwerken und so den eigenen Horizont erweitern.

Bei einer solchen „After Work Inspiration“ entstand die Idee, in der 17. und 18. Etage des Arag Towers neue Arbeitswelten zu schaffen. „Zu diesen Veranstaltungen laden wir gern Keynote Speaker ein. An jenem Abend hatte der Geschäftsführer der Firma Neu, Jørn Rings, einen Vortrag zum Thema Kreativität gehalten“, erinnert sich André Henrichs, Hauptabteilungsleiter Zentrale Dienste.

Arag Tower Mit einer Höhe von knapp 125 Metern und insgesamt 32 Etagen, darunter vier Gartenetagen, die zur Begegnung und Austausch sowie zur Erholung dienen, ist der Tower am Mörsenbroicher Ei das höchste Bürohaus in Düsseldorf. Er wurde im Frühjahr 2001 offiziell eröffnet und gehört zu den Wahrzeichen der Stadt.

Jørn und Sabine Rings gründeten vor rund fünf Jahren ihre Firma Neu Gesellschaft für Innovation in Düsseldorf. Die beiden sind Experten für Ideenkultur und Innovation in Unternehmen. Sie entwickeln und implementieren verschiedene Bausteine, um mehr Entdeckergeist und Querdenken, mehr Kreativität und Motivation und folglich mehr innovative Ideen in Unternehmen entstehen zu lassen – dazu gehört auch eine ideenfördernde Arbeitsumgebung. Gemeinsam mit André Henrichs und seinem Team haben sie ein individuelles Konzept für den Versicherungskonzern entwickelt, bei dem Sport die Hauptrolle spielt. „Als Europas größter Sportversicherer und Sponsor von Vereinen und Veranstaltungen gehört Sport zu unserer DNA, die Mitarbeiter sind affin für sportliche Aktivitäten“, erklärt Wolfgang Mathmann. Und wer seine Mitarbeiter zum „out of the box-Denken“ anregen wolle, so der Konzernvorstand, müsse ihnen auch das entsprechende Umfeld bieten.