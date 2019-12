Lehrerkolumne : Wer Ordnung hält ...

Düsseldorf Aufräumen ist keine Raketen-Wissenschaft. Trotzdem sieht sich unser Autor täglich neuer Unordnung gegenüber.

Entropie wird oft (nicht ganz korrekt) als Maß für die Unordnung genannt. Wird ein System einmal „unordentlich” ist das nur umkehrbar, wenn einem anderen System Ordnung entzogen wird. Meine täglichen Versuche, dies mit der Realität in Einklang zu bringen, ist keine „Raketen-Wissenschaft”. Besonders sichtbar wird die wachsende Unordnung an zwei Orten: der Schule und dem Internet-Browser. Hier folgt ein unvollständiger Vergleich.

Wenn ich meinen Internet-Browser öffne, begrüßt mich eine liegende Acht. Was möchte der Programmierer mir damit sagen? Über hundert Seiten habe ich gleichzeitig in verschiedenen „Tabs” geöffnet. Dazu kommen unzählige Lesezeichen in Ordnern und mit Schlagwörtern versehen. Da tummeln sich wissenschaftliche Artikel, die gelesen werden wollen mit Film- und Spiele-Kritiken, witzige oder clevere „Memes”, die ich noch im Unterricht verwenden will und aktuelle Nachrichten, die ich interessierten Freunden geteilt habe.