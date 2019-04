Vor der Europa-Wahl 2019 : Aktionen, Parteien, Feste – so viel Europa steckt in Düsseldorf

Bäcker Josef Hinkel warb am Samstag mit Anselm Klatt von Pulse of Europe rund um den Carlsplatz für die Teilnahme an der Europawahl. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Am 26. Mai ist Europawahl. Die blaue Flagge mit gelben Sternen ist allgegenwärtig – in Düsseldorf sowieso. Wir haben uns mal umgeschaut und in der ganzen Stadt Europa entdeckt.

Wer sehnsüchtig auf seine Wahlunterlagen wartet, kann beruhigt sein: Seit Montag werden die Karten gedruckt, die wahlberechtigte EU-Bürger in Düsseldorf über das Prozedere informieren. Demokratiefans müssen nicht bis zum 26. Mai warten: Sie können Briefwahl beantragen oder sogar in Person vorab wählen – siehe unten. Übrigens: Gut 60.000 Bürgerinnen und Bürger aus nichtdeutschen EU-Staate leben in der Stadt.