Förderung in den Stadtteilen von Düsseldorf : Politiker wollen Pumptrackanlage bauen und Toiletten sanieren

Rath Mit eigenen Geldern will die Bezirksvertretung 6 viele Projekte im Bezirk ankurbeln und Initiaitven unterstützen.

Alle Bezirksvertretungen erhalten von der Stadt in jedem Jahr Gelder, über deren Verwendung sie selber entscheiden dürfen. Der BV 6 standen so 2019 rund 600.000 Euro zur Verfügung. Das Gremium hat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr über die Verwendung der Restmittel entschieden. 72.000 Euro werden an dem Standort Herchenbachstraße investiert. Dort sollen drei Pavillons neu angestrichen und die Toiletten saniert werden. An der Grundschule Rather Kreuzweg soll eine alte Containeranlage abgerissen werden. Zudem wurde die Aufwertung des Kinderspielplatzes am Sermer Weg beschlossen, denn die Bezirksvertretung 6 möchte den Stadtteil Lichtenbroich für Kinder und Jugendliche attraktiver gestalten. Dort soll eine Pumptrackanlage gebaut werden, ähnlich wie die sehr beliebte und stark frequentierte Anlage an der St.-Franziskus-Straße in Mörsenbroich.