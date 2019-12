Senioren im Stadtgeschehen : Seniorenrat fährt Riesenrad

Düsseldorf In Düsseldorf gab es Freifahrten mit dem Riesenrad für engagierte Senioren.

(afr) Das „Wheel of Vision“ auf dem Burgplatz gehört zur Advents- und Weihnachtszeit in Düsseldorf. Und so war die Freude bei den von den Seniorenräten eingeladenen Gästen aus dem gesamten Stadtgebiet über eine gemeinsame Freifahrt groß. Möglich gemacht hatten das adventlich inspirierte Ereignis Bürgermeisterin Klaudia Zepuntke und Schausteller Oscar Bruch. „Die ganze Familie Bruch ist immer so sozial engagiert“, sagt Zepuntke. Der Düsseldorfer Seniorenrat hatte sich in den vergangenen Jahren unter anderem auf die Probleme Einsamkeit und Armut im Alter konzentriert. „Mit dieser gemeinsamen Fahrt können wir beidem wunderbar entgegenwirken“, sagt die Bürgermeisterin.