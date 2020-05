Landgericht Düsseldorf : 19-Jährige wegen Feuer durch Wodka vor Gericht

Düsseldorf Zum Prozessauftakt um einen zweifachen Mordversuch hat die Angeklagte ein Teilgestädnis abgelegt. Sie bestätigte, dass sie ihre Wohnung in Holthausen mit Wodka absichtlich in Brand gesetzt hatte.

Bestätigt hat sie hinter verschlossenen Türen, dass sie Anfang November 2019 morgens ihre Wohnung in einem Acht-Parteien-Haus in Holthausen mit Wodka absichtlich in Brand gesetzt hat. Bestritten hat sie dagegen, den Tod von mindestens zwei anderen Hausbewohnern in Kauf genommen zu haben. Es habe ja Rauchmelder im Haus gegeben – und sie sei davon ausgegangen, dass den Leuten im Haus „nix passieren“ würde, hatte die Schülerin einst bei der Polizei erklärt.