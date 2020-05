Corona-Krise in Düsseldorf : Vom Unternehmensberater zum Shut-Down-Manager

Düsseldorf Eike Wenning berät Firmen in Düsseldorf zu Fragen, wie man den Betrieb während der Corona-Krise herunter- und nun auch wieder hochfahren kann. Es geht um Hygiene, Sicherheit und Brandschutz und Gebäudetechnik.

Das Arbeitsfeld von Eike Wenning wandelt sich in diesen Wochen immer wieder. Üblicherweise kümmert sich der Senior Consultant beim Beratungsunternehmen Drees & Sommer um Gebäudemanagement in der klassischen Form. Er berät in Düsseldorf und NRW private oder staatliche Institutionen vor allem in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit vom Immobilien. Die Corona-Pandemie hat seine Aufgaben verändert.