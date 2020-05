Corona-Krise in Düsseldorf : Alle öffentlichen Spielplätze werden wieder geöffnet

Schon wieder geöffnet: der Spielplatz am Oberbilker Sonnenpark - mit der neuen Beschilderung. Foto: Semiha Ünlü

Düsseldorf Darauf haben viele Kinder in Düsseldorf lange gewartet: Alle 351 öffentlichen Spielplätze werden am Donnerstag wieder geöffnet. Auch die Spielbereiche in den drei Freizeitanlagen stehen wieder zur Verfügung. Auf ein paar Dinge muss allerdings weiter verzichtet werden.

In den drei Freizeitanlagen stehen allerdings die Grillausleihe und der Minigolfverleih weiterhin nicht zur Verfügung. Kinder, die gerne matschen und patschen, müssen sich auch noch etwas gedulden: Die Wasserversorgung der acht Wasserspielplätze sowie der 59 Wassermatschanlagen wird zu einem späteren Zeitpunkt wieder in Betrieb genommen.

An den wiedereröffneten Spielplätzen wird eine neue Beschilderung angebracht. Darauf wird auf wichtige Verhaltensregeln hingewiesen. Demnach sollen die Spielplätze nur von Personen ohne Erkältungs- und Grippesymptomen betreten, der Mindestabstand von 1,50 Meter durch die Begleitpersonen eingehalten sowie die Nies- und Hustenetikette beachtet werden.

Sollten bereits sehr viele Kinder auf dem Spielplatz spielen, wird gebeten, einen anderen aufzusuchen oder später wiederzukommen. Eine Übersicht der Spielplätze in Düsseldorf ist über den auf dem Hinweisschild abgedruckten QR-Code abrufbar.

Am Donnerstagmorgen noch abgesperrt: der Spielplatz am Brassertweg in Wersten. Foto: Christoph Schroeter

Auf 174 besonders stark frequentierten Spielplätzen im Stadtgebiet werden von Donnerstag bis zum 24. Mai zwischen 11 und 19 Uhr Mitarbeiter des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes, des Jugendamtes sowie ehrenamtliche Spielplatzpaten über die Abstands- und Hygieneregelungen informieren.

Dafür werden 10.000 Handzettel gedruckt, auf denen die Verhaltensregeln der Spielplatzbeschilderung noch einmal wiederholt werden. Die Personen sind erkennbar an ihren blauen T-Shirts mit der Aufschrift "gesund bleiben - 1,5 Meter Abstand halten".

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd 79 Bilder Düsseldorf in Zeiten des Coronavirus

Auf acht Spielplätzen gibt es Toilettenanlagen mit Waschgelegenheiten, dort sollen die Reinigungsintervalle intensiviert und ausreichend Seife bereitgestellt werden, kündigt die Stadt an.

Die 76 Bolzplätze, die Mehrzweckhalle in der Freizeitanlage Ulenbergstraße sowie Outdoor-Fitnessgeräte können noch nicht wieder zur Nutzung freigegeben werden. Auch die Abenteuerspielplätze bleiben zunächst geschlossen, da diese als Jugendeinrichtungen gelten.

(csr)