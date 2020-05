Krefeld : Täter sollen mit Machete in die Wohnung gestürmt sein

Krefeld Zwei Krefelder müssen sich derzeit wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht verantworten. Eine Zeugen erklärt, dass Aussagen zum Teil abgesprochen sein sollen.

Im Februar soll einer der Männer, ein 40-jähriger Krefelder, mit einem unbekannt gebliebenen Komplizen in eine Wohnung eingedrungen, Menschen bedroht, verletzt und Wertsachen mitgenommen haben. Der 39-Jährige hatte sich bereits vor der Tat dort aufgehalten. Das räumte er auch vor Gericht ein. Er war ein guter Bekannter des Wohnungsinhabers und hatte bereits mehrfach Drogen bei ihm gekauft. Als er sich verabschiedete und die Haustür öffnete, stürmten zwei maskierte und bewaffnete Männer herein. Die Anklage geht davon aus, dass der 39-Jährige von dem Überfall wusste und nicht selber Opfer war, wie er sagt. Der Angeklagte dagegen gab an, er sei von den zwei Maskierten geschlagen worden und habe sich wegen schlechter Erfahrungen in der Vergangenheit nicht getraut, einzugreifen.