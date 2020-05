Großeinsatz : Feuer droht auf Pferdestall überzugreifen

Weil die Flammen in dem Mehrfamilienhaus am Wiebertshof auf das Dach übergegriffen hatten, musste die Feuerwehr fast das gesamte Dach abdecken. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Leverkusen-Steinbüchel hat zu einem Großeinsatz geführt. Es bestand die Gefahr, dass die Flammen auf einen Reiterhof überschlugen. Die Feuerwehr konnte rechtzeitig löschen. Drei Hunde starben allerdings.

Der Rauch war am Freitag, 1. Mai, schon von weitem zu sehen. Die Feuerwehr war gegen 16.30 Uhr zu einem Küchenbrand an der Straße Wiebertshof in Steinbüchel ausgerückt - mit einem Großaufgebot von 50 Leuten und 17 Fahrzeugen. Denn es war unklar, inwieweit der benachbarte Pferdestall betroffen war.