1600 neue Stadtbäume in der Pflanzsaison 2021/2022 : Eine Rotbuche als Symbol-Baum

Düsseldorf Das Gartenamt hat in der Ende März zu Ende gegangenen Pflanzsaison im Stadtgebiet 1600 neue Bäume sowie 15.000 Setzlinge im Stadtwald gepflanzt. Zum Tag des Baumes gab es eine Rotbuche für den Schlosspark.

Warum nun als Schlusspunkt der Pflanzsaison eine Rotbuche gesetzt wurde? Sie ist in diesem Jahr zum Baum des Jahres erkoren worden, einer internationalen Initiative, die 1872 ihren Ursprung hatte. In Deutschland wurde der Tag des Baumes erstmals am 25. April 1952 begangen. Seit 1989 pflanzt die Stadt Düsseldorf symbolisch jeweils auch ein Exemplar des dann in den Fokus gerückten Baumes. Die Rotbuche ist nach 1990 schon zum zweiten Mal Baum des Jahres. „Sie ist die häufigste Laubbaumart in Deutschlands Wäldern. Den Titel ‚Baum des Jahres‘ trägt sie als erster Baum zum zweiten Mal und macht damit auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam. Gerade die Altbestände sowohl im Wald als auch im städtischen Raum haben in den vergangenen Jahren unter Trockenperioden und Schädlingen gelitten. Mit den jährlichen Pflanzungen des jeweiligen Jahresbaums unterstreicht die Stadt den hohen Stellenwert, den Bäume in Düsseldorf haben“, sagt Gründezernentin Helga Stulgies bei einem Termin im Schlosspark.