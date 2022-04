Brauchtum in Düsseldorf : Das erste Schützenfest seit zwei  Jahren findet in Vennhausen statt

Düsseldorf Seit 2019 ist Regimentskönig Markus Güldenmeister im Amt, doch erst jetzt darf er so richtig feiern. Höhepunkt ist die Parade am Sonntag auf der Gubener Straße.

Bei den Vennhauser Schützen beginnt die Planung schon früh, sind sie doch traditionell die ersten im Düsseldorfer Schützenkalender, die gleich Anfang Mai ihr Schützenfest im Tannenhof feiern. Im Winter 2021/2022 war aber einmal mehr Abwarten statt Planen angesagt: Die Corona-Lage ließ es lange danach aussehen, als ob das Fest ein weiteres Mal ausfallen müsste – nach den Absagen in 2020 und 2021. Und so wurde es März, bis die konkreten Planungen beginnen konnten.

Mit Hilfe des NRW-Förderprogramms „Neustart miteinander”, das Vereinen bei Veranstaltungen in 2022 unterstützt, konnten die Vennhauser Schützen aber dann doch an die Planung gehen. „Wir waren 2020 ja in Düsseldorf im Grunde die Ersten, die ihr Schützenfest absagen mussten – und nun wiederum sind wir die Ersten, die wieder feiern können“, erzählt Regimentskönig Markus Güldenmeister. Seit er 2019 gekrönt wurde, ist Güldenmeister im Amt und musste seine Königskette doch die meiste Zeit im Schrank lassen. Nun wird er am 1. Mai endlich im Festzug mit seiner Königin Jessica durch Vennhausen fahren und die Parade abnehmen dürfen.

Ab heute und bis Sonntag feiern die Vennhauser, das Festzelt wird wie gewohnt auf dem Schützenplatz an der Höherhofstraße stehen. Am heutigen Abend wird gleich mit Live-Musik beim Rock- und Oldie-Abend gefeiert, morgen dann um 16 Uhr der neue Regimentskönig beim Vogelschießen ermittelt. Am Sonntag treffen die Schützen sich zum Frühschoppen und Biwak um 11 Uhr am Freiheitplatz an der Vennhauser Allee. Von dort beginnt um 15 Uhr dann auch der Festzug mit anschließender Parade vor der Kirche St. Reinold auf der Gubener Straße (16 Uhr).