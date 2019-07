Serie So wohnt Düsseldorf : Das Tannen-Nest unterm Dach

Serie So wohnt Düsseldorf

Traumwohnung für ein junges Paar: Jessica Sieron mit Christoph Meuter in ihrer offenen Küche mit dem alten Gebälk. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Gegenüber der ehemaligen Ulanenkaserne hat ein junges Paar die ideale Wohnung gefunden – im ehemaligen Trockenboden.

Es muss Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. Wie es einen erwischen kann, wenn man nach langer Suche das Gefühl hat: Alles stimmt! Die Raumaufteilung und die Details der Wohnung, von den Deckenbalken bis zum Fußboden im Bad. Und dann erst die Umgebung. Die Tannenstraße in Derendorf zählt zu den Orten der Stadt, die in den letzten Jahren an Attraktivität deutlich zulegen konnten, und gleichzeitig ihre Wurzeln nicht verloren haben.