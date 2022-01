Pandemie in Düsseldorf : Corona-Inzidenz wieder unter 500

Das Impfzentrum in Düsseldorf am Hauptbahnhof ist montags bis samstags geöffnet. Foto: dpa/Malte Krudewig

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Landeshauptstadt sinkt wieder unter 500. Am Dienstag wurden 431 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall gemeldet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Dienstag meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) 431 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Düsseldorf. Aktuell sind rund 5200 Menschen in der Landeshauptstadt mit dem Virus infiziert.

Immer noch kommt es allerdings zu Verzögerungen in der Fallbearbeitung und beim Übermitteln der Meldefälle, Grund ist eine Störung der Meldesoftware des Robert-Koch-Instituts nach einem bundesweiten Update. Sowohl das LZG als auch das RKI sind über das Problem informiert. Die für die Landeshauptstadt berichteten Inzidenzen weichen daher temporär von den tatsächlichen Inzidenzen ab. Ein Datenverlust sei jedoch nicht zu erwarten, die Fälle werden weiterhin schnellstmöglich bearbeitet.

50.700 Menschen sind seit Beginn der Pandemie in Düsseldorf genesen, 627 Infizierte sind gestorben. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen bei 462,4 (Vortag 510,9). 131 Patienten werden in Krankenhäusern behandelt, davon liegen 37 auf Intensivstationen.

28.870 neue Impfungen wurden gemeldet. 2402 Erst- und 4047 Zweitimpfungen wurden vorgenommen, außerdem erhielten 22.421 Menschen eine Auffrischung. Dienstags fließen zumeist die Zahlen der Dosen in die Statistik ein, die in Arztpraxen in der gesamten Vorwoche verabreicht wurden. Insgesamt sind in Düsseldorf 534.579 Menschen geimpft.

Impfungen sind weiterhin möglich. Am U-Bahnhof Heine-Allee wird von montags bis freitags von 10 bis 17.30 Uhr geimpft, am Bertha-von-Suttner-Platz montags, dienstags, mittwochs, freitags und samstags von 10 Uhr bis 18 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 22 Uhr. Auch das Impfmobil der Stadt ist weiterhin unterwegs. An den jeweiligen Orten steht es jeweils von 10 bis 17.30 Uhr, eine Impfung ist ohne Termin möglich:

Dienstag, 18. Januar, an der katholischen Kirchengemeinde Heilige Dreifaltigkeit, Jülicher Straße 50

Mittwoch, 19. Januar, an der Liebfrauenkirche, Ackerstraße 209a

Donnerstag, 20. Januar, an der St. Josefkirche, Josefsplatz 12

Freitag, 21. Januar, an der Kirche St. Suitbertus, Suitbertus-Stiftsplatz 6.

(june)