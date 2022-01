Verladeunfall auf Industriegelände in Düsseldorf : Fünf Verletzte nach Austritt einer giftigen Substanz

Verladeunfall auf Industriegelände in Düsseldorf

Update Reisholz Auf dem Gelände von Cretschmar Cargo ist am frühen Dienstagmorgen beim Abladen eines LKWs eine giftige Substanz ausgetreten. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht.

Von 7.45 bis etwa 12 Uhr waren 73 Kräfte der Feuerwehr in Vollschutzanzügen auf dem Betriebsgelände von Cretschmar Cargo an der Paul-Thomas-Straße in Reisholz im Einsatz. Grund für den Gefahrguteinsatz war laut Feuerwehr das Austreten einer giftigen Substanz aus einem LKW während des Abladens. Genauer handelt es sich um das Granulat Nickel(II)-carbonat.