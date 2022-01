Omikron-Welle : Gesundheitsminister wollen Arztpraxen entlasten

Petra Grimm-Benne (SPD), Gesundheitsministerin in Sachsen-Anhalt, bei einer Videoschalte der Gesundheitsministerkonferenz (Archivfoto vom 10.1.2022). Foto: dpa/Ronny Hartmann

Magdeburg Videosprechstunde, telefonische Krankmeldung, Regelungen zum Krankentransport: Die Gesundheitsministerkonferenz setzt angesichts der Omikron-Welle auf die ambulante Versorgung der Bevölkerung.

Die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister der Länder setzen sich angesichts der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante dafür ein, die ambulante ärztliche Versorgung zu unterstützen und zu entlasten. Das haben sie in einem Beschluss festgehalten. Durch die Omikron-Welle sei damit zu rechnen, dass viel mehr Patientinnen und Patienten mit überwiegend milderen Krankheitsverläufen in den Arztpraxen versorgt werden müssten, erklärte die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Sachsen-Anhalts Ressortchefin Petra Grimm-Benne (SPD), nach der Videoschalte am Montagabend.