Leitungswechsel : Führungswechsel in der JVA Düsseldorf

Düsseldorf Charlotte Narjes übernimmt den Posten von Beate Peters und leitet ab dem 17. Januar 2022 die Justizvollzugsanstalt Düsseldorf. Das Gefängnis ist ihr nicht unbekannt.

Mit Narjes liegt die Leitung der Düsseldorfer JVA damit zum dritten Mal in Folge in Frauenhand. Charlotte Narjes hat Jura studiert und arbeitet seit 1993 im höheren Vollzugs- und Verwaltungsdienst des Landes NRW. Sie war in Düsseldorf, Duisburg, Siegburg und Willich I eingesetzt. An der Justizvollzugsschule in Wuppertal war sie mehrere Jahre lang hauptamtliche Lehrkraft. Außerdem war sie als Referentin im Ministerium der Justiz als Vollzugsdezernentin tätig.